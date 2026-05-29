Суд в США заблокировал создание фонда на $1,8 млрд для защиты сторонников Трампа

Федеральный суд США по Восточному округу Виргинии временно заблокировал создание администрацией президента США Дональда Трампа фонда на $1,8 млрд для выплаты компенсаций его сторонникам, сообщили Reuters и NBC News. Какие-либо шаги по созданию фонда нельзя будет предпринимать, пока суд рассматривает это дело по существу. Как заявил судья, это сделано, чтобы гарантировать, что государственные средства не будут израсходованы, пока суд не примет решения о правомерности создания такого фонда.

Фото: Jacquelyn Martin, AP

Созданный Минюстом фонд предназначен для помощи сторонникам президента, считающим себя жертвами несправедливых преследований со стороны предыдущей администрации.

Американская организация Democracy Forward подала иск в суд, требуя признать это решение незаконным. «Ни одна администрация не имеет права тратить государственные деньги на программы политически мотивированных вознаграждений»,— заявила глава Democracy Forward Скай Перриман. СМИ пишут, что были поданы и другие иски по этому вопросу — в частности, такой иск подал Эндрю Флойд, который возглавлял отдел Минюста по расследованию дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года сторонниками господина Трампа, пока этот отдел не был закрыт.

Яна Рождественская