Джанго высвобожденный

Банк России провел для предпринимателей из Воронежской области, а в особенности — резидентов частного индустриального парка «Перспектива», коммуникационную сессию по вопросам денежно-кредитной политики, на которой член принимающего решения о ключевой ставке совдира ЦБ Рустэм Марданов объяснил бизнесу, почему «ключ» все еще остается на уровне 14,5%, тогда как официальная инфляция почти втрое ниже — 5,6%. Топ-менеджер ЦБ сказал, что «инфляционные и ценовые ожидания» самих предпринимателей, которые пытаются заложить в цены повышение НДС, достигают не 4–5, а 13%. И именно поэтому ставку понизить пока не удается. Бизнес ответил жалобами на «выживание», а в ответ услышал рекомендации использовать ИИ и роботов, чтобы «высвобождать» сотрудников и экономить. Над доводами сторон задумался корреспондент «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представители Центробанка донесли до представителей бизнеса и власти Воронежской области статистику об их деятельности Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коммуникационная сессия «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России» в индустриальном парке «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Роман Костянский, управляющий отделением Банка России в Воронеже на коммуникационной сессии ЦБ Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже Владимир Гамза Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Александр Че, председатель комиссии по развитию региональных, средних и малых банков совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям, гендиректор финансового маркетплейса YoFin на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Татьяна Леонтьева, глава администрации Новоусманского района Воронежской области на коммуникационной сессии ЦБ Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Встреча представителей правительства Воронежской области с представителями Банка России в индустриальном парке «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 11 Представители Центробанка донесли до представителей бизнеса и власти Воронежской области статистику об их деятельности Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коммуникационная сессия «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России» в индустриальном парке «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Роман Костянский, управляющий отделением Банка России в Воронеже на коммуникационной сессии ЦБ Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже Владимир Гамза Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Александр Че, председатель комиссии по развитию региональных, средних и малых банков совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям, гендиректор финансового маркетплейса YoFin на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Татьяна Леонтьева, глава администрации Новоусманского района Воронежской области на коммуникационной сессии ЦБ Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посещение губернатором Воронежской области Александром Гусевым индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Встреча представителей правительства Воронежской области с представителями Банка России в индустриальном парке «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мероприятие ЦБ в ИП «Перспектива» 2 июня совпало с визитом на эту промышленную площадку в Новоусманском районе губернатора Воронежской области Александра Гусева. Совпало — потому что в самой сессии губернатор не участвовал. Он ограничился экскурсией с осмотром парка из автомобиля, презентацией по развитию площадки и закрытой встречей с представителями ЦБ. По данным «Ъ-Черноземье», это связано с высокой загрузкой главы региона из-за скорого отбытия на ПМЭФ.

Владелец Perspektiva Group Александр Енин публично пригласил господина Гусева в свой парк на прошлой неделе, воспользовавшись «открытым микрофоном» для предпринимателей на форуме Столля. Глава региона согласился — и вчера предприниматель в полной мере воспользовался открывшимися перед ним возможностями.

«Если у нас не будет хоть какой-то увязки с правительством в вашем лице — проект будет тяжелым. Хоть какой-то, чтобы зацепиться»,— говорил господин Енин-старший губернатору, пока сам господин Гусев у стенда высотой полтора человеческих роста заслушивал презентацию руководителя ИП Виктора Енина. Тот докладывал о планах по строительству рядом с промплощадкой крупного экспоцентра для проведения деловых мероприятий «Перспектива экспо».

По данным господина Енина-младшего, объект может примкнуть к трассе «Воронеж—Тамбов» и занять 45 тыс. кв. м, крытая строительная площадь — 19 тыс. кв. м. Проектированием экспоцентра занимается профильная команда из Новосибирска, которая запросила у Perspektiva Group 50 млн руб. за консультирование, но взамен готова отвечать за 300 из 386 млн руб. целевой выручки объекта. Целевой денежный поток, по данным инициаторов, оценивается в 140 млн руб., но к нему удастся прийти только на третий-четвертый год после запуска.

Цифры заставили Александра Гусева и зампреда облправительства солидарно спросить: «А насколько все просчитано?» Инвесторы ответили, что «информация статистически точная» и «вопросов не будет».

«Если сделают дорогу от Остужева до Бабяково — ехать 20 минут от центра»,— описал перспективу проекта Виктор Енин. «Дорогу сделают (речь о расширении двухполосной.— «Ъ-Черноземье») к 2030 году»,— анонсировал губернатор. Пока что дорога до парка из центра по стоящей в пробках трассе у корреспондента «Ъ-Черноземье» заняла около часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец Perspektiva Group Александр Енин (слева), губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) и гендиректор ИП «Перспектива» Виктор Енин во время презентации проектов по развитию индустриального парка

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Владелец Perspektiva Group Александр Енин (слева), губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) и гендиректор ИП «Перспектива» Виктор Енин во время презентации проектов по развитию индустриального парка

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Саму сессию, на которой топ-менеджмент ЦБ, как правило, дискутирует с крупным бизнесом региона о денежно-кредитной политике, фактически открыл на правах хозяина коммерческий директор «Перспективы» Антон Беляев с неизбежно подробной получасовой презентацией условий размещения предприятий в ИП, где «можно открыть производство за один день».

Спикеров сессии ЦБ в конференц-зале бизнес-центра ИП собрались послушать более 80 воронежских предпринимателей, многие из них — резиденты ИП. Начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов постарался объяснить им, почему ключевая ставка даже после нескольких раундов снижений остается на уровне 14,5%, тогда как годовую инфляцию в России регулятор оценивает едва ли не втрое ниже.

«Последнее решение о снижении ключевой ставки было принято, прежде всего, в связи с тем, что инфляция, тот целевой показатель, на который мы ориентируемся, начала устойчиво снижаться»,— сообщил господин Марданов. Он привел данные, согласно которым сейчас в РФ годовая инфляция составляет 5,6%, а в Воронежской области — «еще ниже». Месячная инфляция в РФ по итогам апреля (последние доступные данные) — 2,4%.

«А в Воронежской области она вообще отрицательная была»,— заявил топ-менеджер ЦБ. Его слова вызвали смешки среди предпринимателей в зале. Но господин Марданов тут же уточнил, что помесячный показатель не очищен от влияния факторов сезонности, на него влияют, например, цены на местные фрукты и овощи, поэтому нельзя делать выводов только по оперативной статистике в отрыве от контекста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член совета директоров Банка России, начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Член совета директоров Банка России, начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Данные говорят, что мы уже либо на цели находимся, либо близки к цели»,— сказал господин Марданов (представители ЦБ на мероприятии в Воронеже подтвердили долгосрочную цель регулятора — инфляцию в РФ на уровне 4%). «Но нас часто спрашивают, почему инфляция 5,6%, а ключевая ставка-то 14,5%? Почему она настолько выше? Многие даже приводят сравнения с другими государствами, где действительно ставка гораздо ближе к фактической инфляции»,— предвосхитил он вопросы из зала.

Дело, по словам топ-менеджера ЦБ, в том, что инфляция — это все-таки не единственный целевой показатель, на который ориентируется регулятор. «Инфляция уже начала снижаться, но не снизились еще пока довольно значимо инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса. Почему это важно? Дело в том, что решения люди и предприятия принимают исходя не из фактической инфляции, а из той, какую они ожидают в ближайшее время. И когда мы спрашиваем у людей, у предприятий, в частности: "Какую ожидаете вы инфляцию в ближайшие 12 месяцев?" Очень редко кто говорит, что 4–5%. Сейчас люди ждут на ближайший год инфляцию в 13%. То же касается и предприятий, и их руководителей»,— поделился Рустэм Марданов данными ЦБ.

«Если брать сопоставление ставки и ожидаемой инфляции, 14,5% и 13%, то у нас отличие уже будет не такое значительное. А этот показатель не менее значим. Для нас важно, чтобы снизилась не только инфляция, но также и инфляционные и ценовые ожидания»,— заключил господин Марданов.

По данным Центробанка, в опросах инфляционных ожиданий в Воронежской области участвует 211 предприятий. Большинство резидентов ИП «Перспектива» респондентами ЦБ не являются.

Вопреки привычному формату, ежегодное мероприятие ЦБ в Воронеже в этот раз обошлось без пикировки банкиров с представителями крупного бизнеса и в принципе прошло почти без его участия. Александр и Виктор Енины на сессию ЦБ тоже не пришли. Поэтому в дискуссию вступили малые бизнесмены.

Директор агентства недвижимости и инвестиций «1983» Марина Коротова задала топ-менеджеру ЦБ вопрос из зала «по поводу инфляционных ожиданий»: «В среднем у малого и среднего бизнеса маржинальность от 15 до 22%. При введении НДС 22% для того, чтобы хоть что-то зарабатывать, понятно, что МСБ будет повышать цену. Каким образом можно снизить ожидания, не закрыв эти бизнесы? Как вы считаете?»

Рустэм Марданов возразил, что малому бизнесу, «к сожалению или объективно, не удалось переложить в цены» рост НДС в целом по экономике с 20 до 22%: «По нашим наблюдениям, при том что ставка выросла на 2 процентных пункта, в цены удалось переложить чуть меньше 1 п.п. Реально рост НДС бизнесу пришлось, по крайней мере, наполовину компенсировать не ценами, а за счет внутренних резервов».

«Вот поэтому ваши инфляционные ожидания пока повышены. То есть вы хотели бы переложить в цены чуть больше от роста НДС»,— сказал предпринимательнице представитель ЦБ. «Чуть больше мы бы не хотели. Мы просто хотели бы выжить»,— ответила она.

«Безошибочным способом» для достижения этой цели господин Марданов назвал не дальнейшее повышение цен («иначе просто не будут покупать»), а поиск источников для повышения рентабельности «внутри» самого предприятия: «Улучшить бизнес-процессы, повысить эффективность, производительность, находить резервы».

«Но тогда уже безработица пойдет вверх. Повышать эффективность — это 1934-й год. Вспоминаем плановую экономику, мы поняли»,— резюмировала свои впечатления от доклада и ответа предпринимательница.

Предприниматель Григорий Башкирев из зала задал вопрос-реплику, сказав, что «дорогие кредиты фактически "фильтруют" часть бизнеса». По его мнению, в текущей конъюнктуре развиваться могут только компании из наиболее эффективных отраслей, прежде всего связанных с переработкой, сельским хозяйством и экспортом. «А в каких-то отраслях компании просто не могут быть более эффективными, чем стоят кредиты»,— сказал господин Башкирев.

Рустэм Марданов согласился с этой логикой. Он сказал, что «экономика проходит этап охлаждения после перегрева, из-за чего трудности испытывают прежде всего компании, у которых большой долг»: «Часть бизнеса будет уходить с рынка или менять собственников через сделки купли-продажи и поглощения. В то же время устойчивые перспективы сохраняются у экспортно ориентированных предприятий, переработки и ряда сервисных отраслей».

У них, по оценке представителя ЦБ, переломный момент уже наступает в 2026 году: некоторые компании уже готовы брать кредиты даже по нынешним ставкам для расширения производства, инвестиций в роботизацию.

О кадровых последствиях роботизации и повышения производительности труда на сессии ЦБ порассуждал директор регионального центра компетенций Андрей Демидов. По его словам, у живых сотрудников предприятий уже сегодня «уровень зарплат не соответствует реальной производительности». Зато «при внедрении роботизации можно высвобождать сотрудников и распределять их на другие отрасли труда», иносказательно выразился господин Демидов, охарактеризовавший процесс как «перераспределение ресурсов в сложных экономических условиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда Воронежской области Андрей Демидов на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Директор регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда Воронежской области Андрей Демидов на коммуникационной сессии ЦБ в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ЦБ в заключение сессии в Воронеже представил прогноз, согласно которому официальная инфляция по итогам 2026-го составит 4,5–5,5%, а в 2027-м опустится до 4%. «Ключ» в этом году может снизиться еще до 14%, а в 2027-м — до 8–10%. Кредиты бизнесу тогда, по мнению ЦБ, будут обходиться в среднем в 7–12% годовых по итогам 2026-го и 8–13% в 2027-м.