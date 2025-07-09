«В залог и жену, и детей»

Владельцы предприятий в Воронежской области сталкиваются с жесткими кредитными условиями, работают в убыток и сокращают инвестиции на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Об этом сами бизнесмены и представители облправительства рассказали на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике регулятора, которая состоялась в правительстве области. Представители ЦБ же заявили, что резкое снижение ставки «приведет к инфляции, как в Турции». Позиции сторон выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители ЦБ посоветовали воронежским предпринимателям меньше брать кредиты и рассчитывать на собственный капитал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Представители ЦБ посоветовали воронежским предпринимателям меньше брать кредиты и рассчитывать на собственный капитал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году сессия прошла не на площадке ЦБ, а в правительстве Воронежской области. Губернатор Александр Гусев присутствовать не смог, за него был первый зампред облправительства Данил Кустов. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов начал сессию с «хороших новостей». По его словам, «благодаря высокой ключевой ставке удалось достичь замедления инфляции». Поэтому на ближайшем заседании ЦБ 25 июля ставка может быть снижена еще (6 июня ставку снизили с 21 до 20%.— „Ъ“). «Жесткость денежно-кредитных условий сработала как по учебнику. Действие ставки на инфляцию происходит с лагом в три-шесть кварталов. Сейчас идет третий квартал с высокой ставкой. Видим, что в мае цены росли уже не так активно — на 4,5%. Это близко к той цели, которую мы ставим,— 4%»,— пояснил представитель ЦБ.

Господин Тремасов, предупреждая вопросы собравшихся на сессии предпринимателей, заметил, что инвестиционную активность сдерживает не только ключевая ставка, но и дефицит кадров. О нем свидетельствует, по оценке спикера, низкая безработица — около 2% в целом по стране. Также представитель ЦБ отметил, что «резкое и необоснованное снижение ставки приводит к гиперинфляции». В пример он привел Турцию, где три года назад инфляция достигла 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов (слева) и начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов (справа) на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов (слева) и начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов (справа) на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Управляющий воронежским отделением ЦБ Роман Костянский заявил, что инфляция в регионе выше общероссийской — 11,3 против 9,9%. А министр экономразвития области Людмила Запорожцева добавила, что в 2024-м объем инвестиций местного бизнеса снизился на 8,7% — до 350 млрд руб.— «под влиянием высокой ключевой ставки».

После чиновников слово предоставили бизнесменам. Гендиректор АО «Воронежстальмост» Андрей Боровиков сообщил, что из-за высоких процентов платежей по кредитам в 2024 году предприятие сработало в убыток (–167 млн руб., по данным Rusprofile). Владелец мебельного холдинга «Ангстрем» Геннадий Чернушкин констатировал, что инвестиционная активность компании с лета 2024 года «обнулена», и выступил за повышение цели по инфляции с 4 до 5%. «Как отражать угрозы Запада и заниматься импортозамещением при ставках выше 10%? Банки выставляют избыточные требования по обеспечению. У меня на 2,5 млрд руб. заемных средств, все активы в залоге, доли рыночные, личное поручительство. В общем, в залог и жену, и детей надолго, а лучше навсегда»,— сказал бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cлева направо: министр экономразвития области Людмила Запорожцева, министр строительства Артур Кулешов, министр сельского хозяйства Алексей Сапронов на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Cлева направо: министр экономразвития области Людмила Запорожцева, министр строительства Артур Кулешов, министр сельского хозяйства Алексей Сапронов на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Тремасов ответил господину Чернушкину, что предложение повысить цель по инфляции «противоречит появлению дешевых кредитов»: «Если мы хотим такой кредит, то, наоборот, должны снижать цели по инфляции. ЦБ будет это рассматривать, но не сейчас, а когда поживем с низкой инфляцией несколько лет».

Гендиректор россошанского производителя сырого молока «Дон-агро» Иван Алейник пожаловался на «излишнюю бюрократию» в процессе получения кредитов: «Мы бы хотели работать с банками, но не можем. Нужно предоставить кучу бумаг. Требуют жену заложить, дом. Хотя можно работать по-партнерски». Начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов признал, что в условиях высокой долговой нагрузки банки «просят добавить обеспечение»: «Они говорят, дайте что у вас есть. Средства собственника, жены, хоть что-нибудь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cлева направо: генеральный директор АО «Воронежстальмост» Андрей Боровиков , владелец мебельного холдинга «Ангстрем» Геннадий Чернушкин, генеральный директор ООО «УК “Дон-агро“» Иван Алейник на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Cлева направо: генеральный директор АО «Воронежстальмост» Андрей Боровиков , владелец мебельного холдинга «Ангстрем» Геннадий Чернушкин, генеральный директор ООО «УК “Дон-агро“» Иван Алейник на коммуникационной сессии в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Затем в дискуссию включился министр строительства Воронежской области Артур Кулешов. Он сказал, что из-за высокой ключевой ставки «проблемы не только у бизнеса, но и у госзаказчика». «Недавно подрядчику банк не вовремя выдал гарантию — компания попала в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчики массово жалуются на отказы в кредитах либо невыполнимые условия. И мы со стороны государства не можем им помочь, так как законом это не предусмотрено. В результате теряем мелкие строительные фирмы, которые выполняют важные задачи по контрактам»,— сообщил министр.

Рустэм Марданов резюмировал тем, что призвал бизнесменов брать меньше кредитов и больше «привлекать собственный капитал». Региональным властям он порекомендовал «объединять объекты в комплексные контракты, чтобы договоры становились более привлекательными для крупных застройщиков».