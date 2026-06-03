Челябинскую компанию «Форвард» опять хотят признать банкротом

ООО «Лиман» подало иск к челябинской строительной компании «Форвард» о признании подрядчика банкротом. Сумма требований составляет 49,5 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области. В дело также хочет вступить ООО «Строительно-ремонтные работы». На данный момент оба иска не приняты к производству, даты заседаний не назначены. Структура и происхождение долга тоже неизвестны.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве строительной компании «Форвард». Долг в размере 339,1 млн руб., который налоговая предъявила организации, был погашен в полном объеме.

Виталина Ярховска