Минэнерго пообещало принять меры для обеспечения Крыма топливом

Минэнерго России прорабатывает с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина в Крым, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка и держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами Крымского полуострова»,— указано в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.

В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что на стабилизацию ситуации потребуется месяц.