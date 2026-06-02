Рубио оценил длительность второго этапа переговоров с Ираном в 30-90 дней

Иран согласился обсудить с американской стороной аспекты своей ядерной программы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако главным условием для проведения переговоров он назвал открытие Ираном Ормузского пролива. По оценкам господина Рубио, второй этап переговоров может занять от 30 до 90 дней.

«Это, безусловно, очень технические вопросы, и я не думаю, что их можно решить за пять дней. Это потребует встреч команды экспертов на протяжении 30, 60, 90 дней для согласования деталей»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената (трансляцию вело Associated Press на YouTube-канале). По его словам, второй этап переговоров будет сосредоточен на утилизации высокообогащенного урана.

Администрация США не предлагает Ирану смягчить санкции в обмен лишь на открытие Ормузского пролива, уточнил господин Рубио. «Иран находится под санкциями из-за его ядерной деятельности. Если они согласятся отказаться от этих вещей, то будет смягчение санкций, связанное с их обязательствами и их соблюдением»,— добавил госсекретарь.

С начала апреля между Ираном и США действует перемирие, за которое стороны должны договориться об окончательном мирном соглашении. Однако, как сообщало агентство Tasnim, Тегеран прекратил переговорный процесс с Вашингтоном после того, как Израиль возобновил удары по Ливану. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры продолжаются.

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