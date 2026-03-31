Директоров отправляют на вылет

По данным “Ъ”, в Azur Air начались кадровые перестановки: в попытке избежать аннулирования сертификата авиакомпания уволила технического директора и объявила выговоры его подчиненным. Собеседники “Ъ” в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу, прогнозируют отставку гендиректора — так же, как в 2018 году, когда Росавиация ограничивала сертификат перевозчика из-за нарушений норм летной годности. В Росавиации 31 марта раскритиковали Azur Air и потребовали доработать план устранения нарушений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Самолет авиакомпании Azur Air на взлетной полосе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Технический директор Azur Air Дмитрий Клыженко покинул пост 31 марта, к сотрудникам его департамента применены «дисциплинарные санкции в виде выговоров и замечаний», рассказали источники “Ъ”. По мнению собеседника “Ъ” в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), таким образом авиакомпания, попавшая под ограничения срока действия своего сертификата, пытается «продемонстрировать сделанные кадровые выводы».

Источник “Ъ” и близкий к Минтрансу собеседник прогнозируют также отставку гендиректора Azur Air Евгения Королева. Аналогичным образом в компании отреагировали на претензии Росавиации в 2018 году, когда ее сертификат был ограничен из-за недостатков поддержания летной годности. В Azur Air “Ъ” не ответили.

В середине марта Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня. Это произошло после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей.

В отрасли объясняли это слишком плотным расписанием авиакомпании, которая активными полетами исчерпывает ресурсы двигателей.

После этого авиакомпания отменила полетную программу в Таиланд из ряда российских городов, а в конце марта направила регулятору план действий для снятия ограничений, включая проведение внутреннего аудита инженерно-технических служб и меры «по дополнительному контролю процессов технического обслуживания воздушных судов». 31 марта глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил журналистам, что регулятор обязал авиакомпанию доработать план из-за «формального подхода к вопросам летной годности».

Если план авиакомпании в Росавиации так и не примут, 8 июня сертификат Azur Air будет аннулирован. Аффилированный с авиакомпанией туроператор Anex, по данным “Ъ”, начал уведомлять своих туристов о корректировке летней полетной программы: вместо Azur Air рейсы будет выполнять Turkish Airlines и пассажирам придется доплатить топливный сбор. В «Интуристе» (входит в Anex) пояснили, что существенный объем блоков при ограниченной емкости на рейсах Azur Air в этом году забрал Fun&Sun, поэтому туристов решено пересадить на Turkish Airlines и Southwind. Первый вариант предполагает доплаты, добавили в «Интуристе». Полетные программы во Вьетнам и Таиланд на рейсах Azur Air, как уточнили в компании, сохраняются. В Anex “Ъ” оперативно не ответили.

Большинство собеседников “Ъ” уверены в том, что «ритуальных жертв и кадровых перестановок» для демонстрации работы над ошибками будет достаточно и Azur Air продолжит полеты в июне.

Если сертификат все же будет аннулирован, источники “Ъ” на авиарынке видят несколько вариантов развития событий. Первый предполагает введение внешнего управления в авиакомпании и ее дальнейшее функционирование под контролем госменеджмента. Второй — менее вероятный — продажа части самолетов Wildberries для ее стратегического партнера, туроператора Fun&Sun (см. “Ъ” от 17 марта).

Но, как считают источники “Ъ”, турецкие бенефициары авиакомпании вряд ли согласятся продать собственные 12 самолетов: четыре принадлежат Azur Air, восемь — аффилированной с ней Azex Leasing Limited Ireland. Еще 11 лайнеров принадлежат независимым иностранным лессорам, они не летают с 2022 года и находятся в двойной регистрации. Найти интересантов на этот парк будет сложно, считают источники “Ъ”.

По словам собеседников “Ъ”, получение двух самолетов Azur Air в «мокрый лизинг» (с экипажем) — дальнемагистрального Boeing-777 и среднемагистрального Boeing-737 — рассматривала группа «Аэрофлот». 19-летний широкофюзеляжный лайнер «Аэрофлот» может поставить на дальневосточные направления, а 27-летний узкофюзеляжный — передать «Победе» «на запчасти», говорят источники “Ъ”. Самолеты, по данным “Ъ”, принадлежат независимым иностранным лизингодателям.

По информации источника “Ъ” в АЭВТ, «Аэрофлот» проявлял интерес к этим самолетам еще до ограничений сертификата эксплуатанта Azur Air, но турецкие собственники не стали обсуждать сделку. Вопрос для «Аэрофлота» актуальности не потерял, добавил собеседник “Ъ”. В «Аэрофлоте» “Ъ” заявили, что эти «утверждения не соответствуют действительности».

По итогам 2025 года Azur Air снизила пассажиропоток на 4%, до 2,2 млн человек, оставшись в топ-3 авиакомпаний по объему перевезенных за рубеж пассажиров.

В случае аннулирования сертификата даже при полной остановке авиакомпании такой объем перевозок могут компенсировать иностранные перевозчики, полагает источник “Ъ” на туристическом рынке. Но главный редактор Avia.ru Роман Гусаров не верит в возможность зарубежных авиакомпаний выставить дальнемагистральный парк на рейсы из России на всех направлениях Azur Air.

По его словам, в случае остановки авиакомпании на отдельных направлениях может возникнуть дефицит предложения. В связи с этим наиболее рациональным ему видится передача максимального возможного количества самолетов в операционный лизинг, например, «Аэрофлоту» или другому опытному эксплуатанту этих типов лайнеров, что может помочь сохранить количество предлагаемых кресел независимо от решения по продлению сертификата эксплуатанта: «Самолеты останутся в обойме, продолжат генерировать прибыль и приносить пользу пассажирам».

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова