«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд рублей

«Яндекс» (MOEX: YDEX) завершил сделку по продаже бизнеса «Авто.ру». Покупателем выступил «Т-Авто», входящий в группу «Т-Технологии», сообщили «Ъ» стороны сделки. Сумма составила 35 млрд руб. Новому владельцу перешли все активы сервиса: площадка объявлений о продаже машин «Авто.ру», B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и «еКредит» — решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах.

При этом «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и будет дальше развиваться как отдельный сервис. В «Яндексе» отметили, что сделка позволит компании перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления и сохранить сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров.

В компании отмечают, что последовательно повышают эффективность использования капитала. Сегодня возврат на вложенный капитал достигает 33%, что отражает фокус на повышение эффективности в сочетании с гибким управлением портфелем активов. Такой подход, по заявлению Яндекса, дает возможность сохранять дисциплину распределения капитала и демонстрировать высокий возврат на инвестиции.

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