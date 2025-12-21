Вот новый поворот

Крупнейший автомобильный классифайд «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», который приобрел его в 2014 году за $175 млн, может сменить владельца. Среди потенциальных покупателей «Сбер», Т-банк, а также «Авито». По данным “Ъ”, сумма сделки по продаже «Авто.ру», где, по собственным данным «Яндекса», в третьем квартале были выставлены 43% проданных в России автомобилей, может составить 20–25 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Авто.ру», по слухам, в шаге от продажи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Авто.ру», по слухам, в шаге от продажи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, «Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала «Авто.ру» (auto.ru, объединяет «Авто.ру Бизнес», «еКредит», «Авто.ру Оценка» и т. д.). Среди претендентов — «Сбер», Т-Банк, а также классифайд «Авито». Об этом “Ъ” рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. «Переговоры ведутся с начала года, актив смотрят "буквально все", но решения пока нет»,— утверждает один из них, добавляя, что в сделке может появиться и консорциум инвесторов и претендентов.

В «Яндексе» отказались от комментариев. В «Сбере», Т-Банке и «Авито» оперативно не ответили на запрос. Собеседник “Ъ”, близкий к «Сберу», сообщил, что банк не рассматривает покупку «Авто.ру». Еще один источник знает, что переговоры о продаже «Авто.ру» на рынке ведутся, однако «кредитные организации пока в приобретении актива не заинтересованы».

По данным «СПАРК-Интерфакс», нынешнее юрлицо проекта, ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 года. Доля в 49% принадлежит структуре «Яндекса» — «Я.Финпроект», 51% — гендиректору «Яндекс Вертикалей» Павлу Алешину. Как отмечается в отчетности «Яндекса» за второй квартал 2025 года, выручка направления холдинга «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда» и др.) снизилась на 5% год к году, до 8 млрд руб., из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне продолжающегося спада на рынке автомобилей. По данным финансовой отчетности компании за третий квартал года, на «Авто.ру» были выставлены 43% проданных в России автомобилей, а ежемесячная аудитория сервиса выросла на 40% год к году, абсолютные данные не раскрывались. При этом, по данным Similarweb, всего за ноябрь на сервис пришлось 44 млн посещений, что на 13% меньше, чем месяцем ранее.

Сам портал «Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 году. В 2014 году «Яндекс» купил его за $175 млн у швейцарской компании Immerbereit, владеющей 100% ООО «Авто.ру Холдинг» и ООО «Авто.ру», ее владельцами выступали Deola LLC и Aldea International LLC. До смены собственника в апреле 2013 года 83% «Авто.ру Холдинга» принадлежали Михаилу Рогальскому, 17% — его супруге Ольге Рогальской, они же представляли владельцев Deola и Aldea соответственно.

По условиям договора Михаил и Ольга Рогальские были обязаны в течение трех лет после совершения сделки не запускать в России, Белоруссии, Казахстане и Турции бизнес, связанный с предоставлением услуг по размещению в онлайн объявлений о продаже автомобилей и мотоциклов. Также продавцы обязывались не владеть более чем 5% акций в подобных проектах и три года не нанимать на работу менеджеров и сотрудников Auto.ru, переходящих на работу в «Яндекс», а также не переманивать клиентов и поставщиков проекта. Продавцы были обязаны передать «Яндексу» всю интеллектуальную собственность (включая торговые марки, авторские права на программное обеспечение сайта, дизайн, мобильные приложения и т. д.), кроме нескольких доменных имен.

За январь—ноябрь 2025 года, по данным «Автостата», продажи новых автомобилей в России снизились на 17,8%, до 1,19 млн штук, подержанных — выросли на 2,7%, до 5,66 млн. На спрос негативно влияет в том числе высокая ставка ЦБ и, как следствие, дорогие кредиты. В первом квартале 2026 года аналитики и дилеры предпосылок для роста авторынка не видят, указывая, что ожидания повышения НДС и утилизационного сбора сместили часть спроса на осень текущего года.

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков называет «Авто.ру» первым федеральным автомобильным классифайдом в России. Один из конкурентов площадки — «Дром», добавляет он, начинался на Дальнем Востоке, а «Авто.ру» — проект центра России.

Сегодня, поясняет Максим Кадаков, автомобильные классифайды работают и с подержанными, и с новыми автомобилями. При этом, по его словам, между площадками очень острая конкуренция, они стремятся максимально нарастить и диверсифицировать ассортимент, в том числе за счет сельхозтехники, спецтехники и пр.

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян не исключает, что «Яндекс» принял решение о продаже «Авто.ру» в связи со своим анализом автомобильного рынка, где наблюдается резкое замедление продаж и рост издержек. В этой связи это бизнес-направление может быть более рационально реализовано в рынок, нежели останется в периметре «Яндекса», рассуждает она. Актив может быть оценен в 2,5–5,5 EBITDA, а наиболее вероятные претенденты — экосистемы и банки, входящие в них, считает госпожа Авакимян.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «Авто.ру» может стоить 20–25 млрд руб., исходя из оцениваемой EBITDA в 2–3 млрд руб. и мультипликатора от 6–7 до 10 EBITDA. По его словам, «Яндекс» может пытаться продать классифайд в условиях ухудшения ситуации на рынке автомобилей и усиления конкуренции, в результате которой «Авто.ру» не выступает драйвером роста бизнеса группы. Как отмечает эксперт, актив качественный, но, вероятно, не вполне вписывается в стратегию «Яндекса», для которого сегодня основными точками роста выступают ИИ (в первую очередь «Алиса AI»), городские (особенно «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда») и персональные (финтех и «Яндекс Плюс») сервисы, B2B Tech (Yandex Cloud и «Яндекс 360»), роботы-доставщики и автономный транспорт. Как считает господин Бурмистров, в первую очередь «Авто.ру» может быть интересен крупнейшим банкам, которые могут позволить себе такую сделку и заинтересованы в клиентской базе сервиса. В число потенциальных интересантов он также включает группу RWB, которая активно строит экосистему и приобретает активы.

Татьяна Исакова, Варвара Полонская, Анатолий Костырев, Ксения Дементьева, Владимир Лавицкий