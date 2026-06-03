Мантуров: наземные и морские беспилотные системы стали неотъемлемой частью СВО

Наземные и морские беспилотные системы стали «неотъемлемой частью решения боевых задач» во время специальной военной операции. Об этом в интервью “Ъ” заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, который курирует в том числе оборонно-промышленный комплекс. По его словам, российские предприятия производят все больше роботизированных платформ и беспилотных комплексов.

«Говоря про беспилотные системы, нельзя не отметить и результаты работ в области российских наземных и морских робототехнических комплексов. Их модельный ряд в общей сложности уже насчитывает свыше 100 модификаций. Безэкипажные катера и наземные боевые роботы стали неотъемлемой частью решения боевых задач»,— сказал господин Мантуров.

Первый вице-премьер также сообщил, что российские разработчики внедряют в беспилотные системы технологии с элементами искусственного интеллекта и помехозащищенную связь. По его словам, предприятия работают над улучшением качества и снижением стоимости роботизированных комплексов.

Производство беспилотных и роботизированных платформ в последние годы стало одним из наиболее быстрорастущих направлений российского ОПК. Власти и предприятия отрасли регулярно сообщают о разработке морских безэкипажных катеров, наземных платформ для снабжения и эвакуации, а также ударных роботизированных комплексов различного назначения. В октябре 2024 года Денис Мантуров призывал ускорить развитие этого направления, поскольку беспилотники хорошо показали себя в зоне СВО.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

Отдел политики