Директор Национальной разведки США подала в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Она объяснила решение тем, что у ее мужа диагностировали рак костей. Решение вступит в силу с 30 июня.

Фото: Tom Brenner / AP

«В данный момент я вынуждена отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним (мужем.— “Ъ”) и оказывать ему всестороннюю поддержку»,— указано в заявлении госпожи Габбард, опубликованном в соцсети Х.

Тулси Габбард уведомила президента США Дональда Трампа о решении уйти в отставку во время встречи в Овальном кабинете 22 мая. Она пообещала обеспечить плавный переход руководства новому директору.

Госпожа Габбард возглавила Национальную разведку США 12 февраля 2025 года. Начала политическую карьеру в начале 2000-х, став членом Палаты представителей от штата Гавайи. В 2004–2006 годах служила в Ираке в медицинской роте. С 2013 по 2016 годы была вице-председателем Национального комитета Демократической партии. Выдвигалась кандидатом в президенты США на выборах 2020 года от Демпартии, однако решила выйти из гонки до начала голосования. В 2022 году она покинула Демпартию и вступила в Республиканскую партию в 2024-м.

