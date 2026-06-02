Проект дороги к ОЭЗ «Солнечная долина» в Кисловодске прошел главгосэкспертизу

Федеральная госэкспертиза одобрила проектную документацию транспортных коммуникаций, ведущих к особой экономической зоне «Солнечная долина» в Кисловодске, что зафиксировано в Едином госреестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно утвержденной технической документации, центральная автомагистраль составит в длину 2,3 километра и будет оборудована двумя транспортными полосами. Дополнительно предусмотрена вспомогательная трасса протяженностью 1,2 километра.

Завершить все проектные изыскания по всем объектам экономической зоны планируют к финалу 2026 — началу 2027 года. Именно в этот период запланирован старт возведения инфраструктурных объектов на территории.

Потенциальные инвесторы уже зафиксировали намерения о вложениях, превышающих 100 млрд руб. На площадке особой зоны планируется размещение современных санаторно-курортных комплексов, отельных предприятий, рекреационных объектов, а также сервисных и развлекательных учреждений. Власти Ставрополья включили инвестиционную площадку «Солнечная Долина» в Кисловодске в заявку на создание особой экономической зоны в регионе Кавказских Минеральных Вод в феврале 2024 года. На тот момент намерения по реализации проектов на территории создаваемой ОЭЗ выразили 16 компаний. В совокупности говорится о 197,5 млрд руб. предполагаемых инвестиций.

Реализация масштабного инфраструктурного проекта призвана существенно усилить туристический потенциал знаменитого кавказского курорта и создать новые возможности для развития санаторно-курортной отрасли региона.

Станислав Маслаков