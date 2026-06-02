Госэкспертиза одобрила проект дороги к ОЭЗ «Солнечная долина»

Государственная экспертиза дала положительное заключение по проекту дороги к инвестиционной площадке «Солнечная долина» в Кисловодске. Информация опубликована в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Разработкой проекта занималось ООО «Проектмастер». Согласно проектной документации, находящейся на сайте администрации города, основная дорога будет иметь две полосы и протяженность 2,3 км, а второстепенная — 1,2 км. Площадь земель, необходимых для строительства — 150 тыс. кв. м. На 20-летнюю перспективу интенсивность движения по основной дороге должна составить 4,3 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», особая экономическая зона (ОЭЗ) «Солнечная долина» площадью в 350 га расположена в восточной части курортного парка Кисловодска. На ее территории планируется более 60 гостиничных комплексов от 300 мест в каждом. Общий планируемый объем может составить до 20 тыс. койко-мест. Правительство РФ согласовывает документы о создании ОЭЗ. Сумма внебюджетных инвестиций в проект составляет 100 млрд руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Проектмастер» зарегистрирована в 2012 году в Ростове-на-Дону. Генеральным директором и бенефициаром компании является Алексей Борщевский. По состоянию на 2025 год выручка компании составила 138,4 млн руб., а чистая прибыль — 97 тыс. руб.

Наталья Шинкарева