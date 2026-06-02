В России подготовили единые учебники по русскому языку для старшеклассников

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и среднего профессионального образования подготовлены и переданы Минпросвещения России. Сейчас они проходят экспертизу. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.

«Единые государственные экзамены, единые государственные учебники с того момента, как они полноценно начнут заходить в школы, обязаны полностью соответствовать друг другу, без швов, без заусенцев. Конкретный план, как этого добиться, уже есть»,— сказала госпожа Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, продолжается работа над едиными учебниками русского языка и литературы для начальных и 5-9-х классов, добавила Елена Ямпольская. В их подготовке участвует педагогическое сообщество и родители, подчеркнула советник президента.

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов планируют ввести в школах с 1 сентября 2027 года, сообщала ранее Елена Ямпольская. В некоторых школах с сентября 2026-го начнется апробация. Для учащихся начальной и основной школы учебники по этим предметам введут с сентября 2028 года.

Сейчас в российских школах ввели только единые учебники по истории. С 2023 года по ним преподают в 10-11-х классах, с 2025-го — в 5-7-х классах. Уже разработан, но еще не введен в школах единый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Массовое внедрение единых школьных учебников начнется в учебных заведениях в 2028 году, говорил министр просвещения Сергей Кравцов.