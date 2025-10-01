Кравцов: единые учебники введут во всех российских школах к 2028 году

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что массовое внедрение единых школьных учебников начнется в учебных заведениях с 1 сентября 2028 года.

Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

«С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. Нужна апробация»,— сказал министр на прямой линии форума классных руководителей (цитата по «РИА Новости»).

С 1 сентября 2023 года старшеклассники начали изучать по единым учебникам историю. В ноябре 2024 года Сергей Кравцов говорил, что единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года. К 1 сентября 2025 года в министерстве обещали подготовить единый учебник по русскому языку и литературе. К сентябрю 2027-го — тексты единых учебников по естественным наукам (математике, физике, информатике, химии и биологии).

Полина Мотызлевская