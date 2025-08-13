Единые учебники по русскому языку для старшеклассников введут в 2027 году

Советник президента Елена Ямпольская сообщила, что первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов будут введены в школах с 1 сентября 2027 года. В части школ с сентября 2026-го начнется апробация. Для учащихся начальной и основной школы учебники по этим предметам введут с сентября 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента Елена Ямпольская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Советник президента Елена Ямпольская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сроки введения учебников в образовательный процесс госпожа Ямпольская озвучила на заседании Экспертной комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы.

С 1 сентября 2023 года старшеклассники начали изучать по единым учебникам историю. В ноябре 2024 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года. В частности, к сентябрю 2027 года РАН и Минпросвещения обещали подготовить тексты единых учебников по естественным наукам — математике, физике, информатике, химии и биологии.

Полина Мотызлевская