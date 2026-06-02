Ни одно судно не смогло пройти через Ормузский пролив за сутки
За последние сутки через Ормузский пролив не смогло пройти ни одно коммерческое судно, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Strait Of Hormuz. Накануне Иран объявил о прекращении переговоров с США и полной блокаде морского коридора из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану.
По данным на 15:45 мск, 341 судно ожидает возможности пересечь морской коридор. В их числе 180 нефтяных танкеров, 85 судов для перевозки сыпучих грузов и 76 судов, предназначенных для иных целей. Согласно данным карт Vessel Finder, большинство судов находятся на стоянке возле портов в Иране, Омане и ОАЭ.
До начала военной операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок топлива. Как писал Reuters, в конце февраля пропускная способность морского коридора составляла около 70 судов ежедневно. Уже в мае показатель опустился до шести кораблей в сутки.
CNBC со ссылкой на аналитиков сообщал, что движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному уровню. Согласно прогнозам, трафик достигнет лишь 60–70% от довоенного уровня.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Проливы гнева».