CNBC: экспорт нефти через Ормузский пролив может не вернуться к довоенному уровню

После войны в Иране движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному уровню, сообщает CNBC, ссылаясь на мнение экспертов. Западные судовладельцы будут избегать этого маршрута, опасаясь возобновления боевых действий и последствий сотрудничества с Ираном.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По прогнозам, трафик достигнет лишь 60–70% от довоенного уровня. Китайские суда смогут ходить свободно, а для западных потребуются отдельные соглашения с Ираном.

«Передвижение нефтяных танкеров через Ормузский пролив до войны, возможно, стало пиком транзита»,— отмечает Хелима Крофт, глава отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets. По ее мнению, любое завершение конфликта, при котором Иран сохранит оперативный контроль над проливом, приведет к значительно более низким объемам перевозок.

«Это не вызовет рецессию в том смысле, в каком могли бы предполагать некоторые из апокалиптических сценариев, но и не позволит достичь довоенного восстановления»,— цитирует CNBC Ричарда Мида, главного редактора одного из старейших отраслевых журналов судоходной индустрии Lloyd’s List. Господин Мид подчеркнул, что в данном случае доступ определяется политической составляющей, а не свободой судоходства.

Екатерина Наумова