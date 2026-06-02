С основателя «Русагро» с активами в Черноземье потребовали еще 1,3 млрд рублей

Генпрокуратура РФ подала новый иск к основателю холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадиму Мошковичу, его супруге Наталье Быковской и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Надзор требует конфисковать более 1,3 млрд руб. и около 96 тыс. долларов США, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Заседание Хамовнического суда Москвы по новому иску назначено на 4 июня.

Бывший сенатор от Белгородской области, основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший сенатор от Белгородской области, основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович

Надзор считает, что Максим Басов и Наталья Быковская разместили часть коррупционных доходов от управления компанией на банковских счетах и вывели их в легальный оборот. В ведомстве заявили о прямой связи между этим коррупционным имуществом ответчиков и «дальнейшим увеличением их финансового состояния за счет его эксплуатации или преобразования в иные активы».

В начале мая суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об обращении в доход государства более половины акций «Русагро», а также конфисковал свыше 10,5 млрд руб. и валютные счета Вадима Мошковича. С Максима Басова было решено взыскать 87 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 28 мая ПАО «Группа "Русагро"» перешло в управление структуры Россельхозбанка (ООО «РСХБ — Финанс»). Тем самым были прекращены полномочия генерального директора ПАО Тимура Липатова.

Вадим Мошкович и Максим Басов с марта 2025 года находятся в СИЗО по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Им также вменяют преднамеренное банкротство и отмыв преступных доходов. Общий ущерб по делу превысил 86 млрд руб. Также к обвинению господ Мошковича и Басова добавилось нарушение антикоррупционного законодательства. Они не признают свою вину. Кроме того, Вадиму Мошковичу отдельно вменяют дачу взятки в виде элитного охотничьего карабина бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Господин Иванов также заключен под стражу.

Алина Морозова