Российские юниоры допущены к турнирам по фехтованию с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к участию в международных юниорских соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой. Ранее к юношеским соревнованиям были допущены волейболисты и всадники из этих стран.

В марте 2022 года российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE. В марте 2025 года организация санкционировала участие российских юниоров в нейтральном статусе, а в мае к международным состязаниям были допущены и взрослые спортсмены.

Таисия Орлова