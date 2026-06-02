Пашинян обещал помочь пострадавшим от ограничений России экспортерам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал выплатить субсидии компаниям, которые понесли убытки из-за препятствий для поставок продукции за рубеж. Об этом он заявил на предвыборной встрече в поселке Лчашен Гегаркуникской области.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

По словам господина Пашиняна, такие меры будут применять только в том случае, если ограничения ввели несправедливо. Когда армянские товары действительно не соответствуют стандартам, их производителям помогут повысить качество продукции, уточнил Никол Пашинян. «Мы не можем экспортировать некачественную продукцию в ущерб нашему суверенитету и государственным интересам»,— отметил премьер-министр (цитата по Armen Press).

Никол Пашинян также заявил, что Армения не должна зависеть от одного направления экспорта и подчеркнул важность диверсификации рынков. «Независимость — это замена зависимости от немногих зависимостью от многих»,— пояснил господин Пашинян. По словам премьер-министра, армянские бизнес-делегации уже ведут переговоры об экспорте роз, фруктов и овощей на новые рынки.

С 22 мая Россия ограничила импорт из Армении цветов, с 23 мая — алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний. С 30 мая --импорт томатов, огурцов и клубники. Со 2 июня Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении вишни, черешни, слив, персиков, нектаринов и винограда. Под аналогичные ограничения попали поставки живой рыбы и рыбной продукции.