Дело в 13 эпизодах

Сургутский городской суд (ХМАО-Югра) начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Ему предъявлено обвинение в 13 эпизодах коммерческого подкупа. В деле фигурирует УК «Диалог» из Нижневартовска, за коррупционные схемы с которой сейчас судят бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. На суде стало известно, что к делу также может быть причастен убитый в 2023 году окружной депутат Александр Колодич, который мог управлять организованной группой. Рассмотрение уголовного дела частично пройдет в закрытом режиме.



Сегодня, 8 апреля, в Сургутском городском суде началось рассмотрение дела бывшего градоначальника Андрея Филатова. Ему предъявлены обвинения по 13 эпизодам по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору). Суд принял решение проводить судебное заседание в закрытом режиме при даче показаний подсудимым. По данным пресс-службы суда, в ходе судебного следствия начато предъявление подсудимому обвинения.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, будучи в составе организованной группы, мэр выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска. От подрядчиков он якобы получил около 6 млн руб. в качестве взятки за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

Андрей Филатов с 2012 года занимал должность депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013–2015 годах он работал заместителем губернатора. В 2016 году он снова был избран депутатом думы округа от партии «Единая Россия» и возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Мэром Сургута он был избран в 2021 году. В апреле 2024 года господин Филатов досрочно сложил полномочия, заявив, что решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».

Всего в деле фигурирует пять человек, которые в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Уголовные дела других фигурантов выделены в отдельное производство.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн руб. На имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута наложен арест общей стоимостью более 180 млн руб.

По данным СургутИнформ-ТВ, сторона обвинения считает, что Андрей Филатов вошел в состав организованной группы, которую в 2017 году создал и возглавлял бывший депутат думы Югры и бизнесмен Александр Колодич (был убит в Москве в 2023 году). Якобы в 2017 году депутат обратился к заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову (сейчас под следствием), чтобы тот повлиял на перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания № 2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»).

Как пишет местное СМИ, сегодня на заседании гособвинитель заявил, что Александр Колодич фактически осуществлял контроль над деятельностью управляющей компании.

Позже у депутата возник умысел на создание преступной группы, под своим руководством действующей на территории Нижневартовска для совершения особо тяжких преступлений, связанной с незаконным получением денег от юридических и физических лиц, которые осуществляли деятельность в сфере ЖКХ. Позже в группу якобы вошли директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

После смерти Александра Колодича, как сообщали СМИ из зала суда, руководство группой, по версии следствия, якобы перешло к Андрею Филатову. «После смерти Колодича в период с 11 июня по 28 июня 2023 года (более точное время следствием не установлено) Филатов, ранее знакомый с Колодичем и осуществлявший инвестирование в ООО УК "Диалог", взял руководство последней на себя. То есть в период с 11 июня 2023 года по 3 ноября 2024 года Филатов не выступал в качестве учредителя указанного юридического лица, однако фактически обладал правом собственности на имущество и активы организации, осуществляя контроль над ее деятельностью»,— цитирует СМИ старшего помощника прокурора Сургута Оксану Лещинскую.

Напомним, сейчас Сургутский городской суд рассматривает уголовное дело бывшего замгубернатора ХМАО Андрея Шипилова. Согласно обвинению, с 2023 по 2024 год он, будучи первым заместителем губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. взятками от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет об управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. После чего подсудимый поручил Андрею Филатову содействовать переходу домов из муниципальной АО «Управляющая компания №2» в управляющую компанию «Диалог».

Артем Путилов