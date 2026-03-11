Следствие подсчитало подкупы

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в 13 эпизодах коммерческого подкупа. На имущество и средства бывшего чиновника наложен арест на общую сумму более 180 млн руб. По данным «Ъ-Урал», одна из организаций, дававших деньги для экс-мэра может быть УК «Диалог» из Нижневартовска. За коррупционные схемы с этой компанией также судят бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в 13 подкупах по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области.

Согласно версии следствия, Андрей Филатов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, будучи в составе организованной группы, выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска. Тогда же от подрядчиков он якобы получил около 6 млн руб. в качестве взятки за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

Всего в деле фигурирует пять человек, которым в зависимости от роли каждого инкриминируют ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Уголовные дела других фигурантов выделены в отдельное производство.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн руб. На имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута наложен арест общей стоимостью более 180 млн руб.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в Следкоме.

Андрей Филатов с 2012 года занимал должность депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013–2015 годах он работал заместителем губернатора. В 2016 году он снова был избран депутатом думы округа от партии «Единая Россия» и возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Мэром Сургута он был избран в 2021 году. В апреле 2024 года господин Филатов досрочно сложил полномочия, заявив, что решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста». С 2019 года Андрей Филатов находился на посту председателя наблюдательного совета авиакомпании Utair.

Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела в 2024 году. Он находился под стражей, но затем его перевели под домашний арест.

По данным «Ъ-Урал», уголовное дело Андрея Филатова может быть связано с делом бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова.

«Учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию»,— сообщал в 2024 году региональный СКР. По данным «Ъ-Урал», одной из таких компаний могла быть УК «Диалог» из Нижневартовска. Содействовать преступной махинации могли директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год Алексей Шипилов, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. взятками от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет об управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. По предварительным данным, Алексей Шипилов незаконно поручил одному из мэров содействовать переходу многоквартирных домов из муниципальной АО «Управляющая компания №2» в управляющую компанию «Диалог».

Артем Путилов