Обломанный вайб

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выпустила новый альбом «Rap For Mama». Публике он преподносится в полном соответствии с названием — как рэп-запись. Но как раз рэпа Игорю Гаврилову в нем и не хватило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рэп-исповедь» Дианы Арбениной получилась искренней, но нескладной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ «Рэп-исповедь» Дианы Арбениной получилась искренней, но нескладной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первый подход к рэпу, как к штанге, Диана Арбенина сделала в 2025 году, выпустив вместе с Pharaoh (Глебом Голубиным) сингл «Делай, что можешь». Припев и читка Арбениной были довольно топорно сшиты с матерным текстом подсдувшегося рэпера. Многие поклонники лидера «Ночных снайперов» были озадачены и даже разочарованы. И тем не менее осенью прошлого года Арбенина твердо заявила, что хочет записать целый рэп-альбом.

Альбом «Rap For Mama» вышел в День защиты детей. Отправной точкой стал плейлист «Рэп для мамы», который собрала для госпожи Арбениной ее дочь Марта. Именно она запечатлена на обложке альбома сидящей верхом на баскетбольной корзине.

Несмотря на англоязычное название альбома, никакой связи с Англией или же с США, где родились дети Арбениной, здесь нет.

Песни написаны на чистом русском языке. А их загадочные названия должны, видимо, отсылать к записям классиков жанра вроде Канье Уэста или Эйсепа Роки.

Анонсируя альбом «Rap For Mama», Диана Арбенина называет рэп «рок-музыкой современности». На сайте «Нашего радио» пишут, что это «альбом-откровение» и «альбом-исповедь». Традиционно покровительствующая «Ночным снайперам» радиостанция в описании альбома также использует непривычные для себя термины «трэп», «бумбэп» и «афробит».

Релиз альбома состоялся между недавно прошедшим выступлением Дианы Арбениной на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента ИРИ (с песней группы 7Б «Молодые ветра») и грядущим благотворительным семейным фестивалем «Музыка жизни», где на одной сцене с певицей выступят Сергей Галанин и Вадим Самойлов. На этом фоне «рэп-исповедь» певицы по определению смотрится контрастно.

За открывающим альбом треком «#strangerdanger@», представляющим собой диалог Арбениной с ее матерью Галиной Анисимовной, следует произведение «The Punisher», в котором сразу считывается близкое знакомство с речитативом Оксимирона (признан в РФ иноагентом), вслушайтесь в строчку «чего-то, кого-то зачем-то боится», и Гуфа (во втором куплете), но больше всего здесь камерной мелодекламации. Диана Арбенина выпустила не одну книгу поэзии, и читка как на литературном вечере в библиотеке ей явно удается лучше всего. В этом, кстати, нет ничего зазорного, просто это не «рок-музыка современности».

В треке «a4bb» есть слова «сука» и «фак», а также принятые в рэпе эдлибы «а!», «э!» и так далее.

Но как ни маскируй песню под рэп, как ни жонглируй «трэпом» и «бумбэпом», как ни снимайся в клипе в боксерских перчатках — бардовскую закваску не скрыть.

Арбенина усердно демонстрирует знакомство со стилистикой современных говорунов. Но проблема в том, что артистка определенно не живет внутри этой культуры, и так изъясняться у нее, похоже, нет жизненной необходимости. Когда в треке под названием «8–808low» она произносит «ты попадешь в этот жесткий вайб, не обломаешься, будет в кайф», кажется, что строчки, как и биты, были сочинены для кого-то вроде Zivert или Анны Асти. Или вот в песне «fff#» Арбенина читает стихи строго по сильным долям. Это не рэп, и тем более — не сегодняшний рэп. Это даже не рок. Сегодняшние рокеры используют сложные размеры и гармонии, ломают строку не хуже рэперов.

Самое грустное в том, что Диана Арбенина это все прекрасно знает. Но зачем-то бросается в чужое. Или вторит «Самолетам» Земфиры (признана в РФ иноагентом) в куплете песни «orlando». Но в той же «orlando» — прекрасный припев. Он точно пригодился бы в какой-то другой, менее «вайбовой» песне Дианы Арбениной.

Перу Дианы Арбениной принадлежит несколько лучших лирических строчек русскоязычного рока. Но кто-то ей сказал, что сейчас от нее ждут «вайб» и «кайф».

Впрочем, в финальном треке «apocalypse» мы слышим завершение диалога певицы с мамой, и мама говорит ей: «Круто!» А раз маме нравится — какие могут быть вопросы.