RTL: Герхард Шредер прибыл в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву. Об этом сообщил корреспондент RTL и NTV Райнер Мунц. По его словам, он заметил политика в отеле «Балчуг Кемпински» 2 июня.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер

Как отмечается в публикации, господин Шредер уехал на лифте прежде, чем журналист успел с ним поговорить. В издании предположили, что бывший канцлер мог прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

Во время пресс-конференции 9 мая президента Владимира Путина спросили, кто из европейских политиков мог бы представлять позицию Запада на переговорах с Россией. Он ответил, что «для него лично предпочтительнее» был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент уточнил, что сами европейцы должны выбрать такого человека, «которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Кандидатуру господина Шредера отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ.

