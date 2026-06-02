Прокуратура попросила назначить экс-мэру Сургута шесть лет колонии

Обвиняемому в подкупе бывшему мэру Сургута Андрею Филатову прокуратура попросила назначить шесть лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Защита настаивала на условном наказании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

По версии следствия, мэр в составе организованной группы в 2023-2024 годах выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска. За это время он получил 6 млн руб. взяток от подрядчиков за заключение договоров подряда и утверждение других документов. Всего ему предъявлены обвинения по 13 эпизодам по ч. 8 ст. 204 УК РФ.

Андрея Филатова судят в особом порядке — он пошел на сделку со следствием и дал показания на сообщников. Кроме того, он рассказал следствию о преступлениях замгубернатора Югры Андрея Шипилова.

Ирина Пичурина