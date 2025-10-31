«Диалог» с чиновником привел к уголовному делу

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердила обвинительное заключение в отношении Алексея Шипилова, обвиняемого в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющей компании Нижневартовска. Экс-чиновник находится под домашним арестом, у него арестовано имущество общей стоимостью 9 млн руб. Ему грозит до 15 лет колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

О завершении расследования уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова сообщил СКР. Экс-чиновнику предъявлены обвинения по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Алексей Шипилов был задержан 14 февраля.

На распространенной видеосъемке видно, как несколько оперативников РУФСБ по Тюменской области зашли в коттедж, застав чиновника в домашней футболке и шортах и заковав его в наручники.

На следующий день его арестовали на два месяца. Позже перевели под домашний арест. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила его членство.

Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, когда регионом руководила Наталья Комарова. До назначения, с 2006 года, он работал в ОАО «Дорожно-строительная компания "Автобан"»: там он был руководителем общественной приемной, руководителем представительства компании в Сургуте, в 2014-2016 годах занимал должность заместителя генерального директора по связям с общественностью управляющей компании организации.

Затем Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. На момент отставки Алексей Шипилов курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности; государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. В отставку ушел в октябре 2024 года.

По данным следствия, с 2023 года по 2024 год Алексей Шипилов, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. взятками от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство.

«Превышая должностные полномочия, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов под обслуживание указанной управляющей компании»,— сообщили в СКР.

По словам источника «Ъ-Урал», речь идет об управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. По предварительным данным, Алексей Шипилов незаконно поручил одному из мэров, чтобы тот содействовал переход многоквартирных домов муниципальной АО «Управляющей компании №2» в управляющую компанию «Диалог».

Двое представителей УК «Диалог» фигурируют в уголовном деле бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, который обвиняется в коммерческом подкупе. Это директор Виктория Абрагимова и учредитель управляющей компании Сергей Пивоваров, которому, по данным сервиса Kartoteka.ru, принадлежит 25% уставного капитала УК «Диалог». Другими учредителями являются Андрей Рябцев (52%) и Юрий Ермаков (23%).

Андрей Филатов и представители УК, по версии следствия, участвовали в преступной схеме поборов с подрядчиков, которые обслуживают многоквартирные дома.

Как считает следствие, в период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб. за действия в их интересах и нерасторжение договоров с ними. Всего в деле пять человек, которым, в зависимости от роли каждого, инкриминируют ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Андрей Филатов находится под домашним арестом.

Артем Путилов, Екатеринбург