Суд в Сургуте отложил до 2 июня рассмотрение дела экс-мэра Андрея Филатова

Сургутский городской суд (ХМАО — Югра) отложил до 2 июня рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, сообщают местные СМИ. Ему предъявлены обвинения по 13 эпизодам по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, будучи в составе организованной группы, мэр выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска. От подрядчиков он якобы получил около 6 млн руб. в качестве взятки за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. В группе состояли директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров. Рассмотрение уголовного дела началось в начале апреля.

Андрея Филатова судят в особом порядке — он пошел на сделку со следствием. Как сообщает издание Ura.ru из зала суда, соглашение о сотрудничестве со следствием он подписал в ноябре 2024 года, через неделю после того, как он оказался в СИЗО. Согласно соглашению, Андрей Филатов дал показания против руководителей УК «Диалог» — экс-директора Виктории Абрагимовой и учредителя Сергея Пивоварова. Как сообщает издание, также обвиняемый изобличил Михаила Мирзояна — экс-пиарщика депутата думы Александра Колодича и Елену Олюнину — главу нефтеюганской консалтинговой группы «Стратегия».

Кроме того, он рассказал следствию о преступлениях замгубернатора ХМАО Андрея Шипилова. Сейчас его уголовное дело рассматривает Сургутский городской суд. Согласно обвинению, с 2023 по 2024 год он, будучи первым заместителем губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. взятками от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет об управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. После чего подсудимый поручил Андрею Филатову содействовать переходу домов из муниципальной АО «Управляющая компания №2» в управляющую компанию «Диалог».

