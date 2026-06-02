Песков рассказал о контактах между Россией и США

Контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — отметил господин Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, когда могут возобновиться переговоры по вопросу украинского урегулирования и ожидаются ли контакты с представителями США по этой теме в ближайшие дни.

На том же брифинге Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине можно завершить до конца дня, если украинский президент Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. В начале мая президент России Владимир Путин говорил, что российско-украинский конфликт близится к завершению.