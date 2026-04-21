Никто не захотел строить детский сад в Тамбове на 250 детей за 479 млн

Вторые торги на строительство детского сада на 250 мест в Тамбове в районе пересечения Волжской и Магистральной улиц (Волжская, 75с) признаны несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на конкурс. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 479,3 млн руб.

Победителю тендера предстоит выполнить монтаж инженерных коммуникаций, входных групп, полов, потолков, дверей, окон и кровли, а также провести благоустройство территории. Завершить строительство необходимо до 30 июня 2027 года. Контракт предполагает выплату аванса в размере 10% от стоимости работ. Основной объем финансирования (274,4 млн руб.) запланирован на 2026 год. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Информации о новых торгах на строительство объекта пока нет.

Первый аукцион на возведение детского сада объявили 13 марта, извещение об отмене определения подрядчика зарегистрировано в системе 19-го.

Кабира Гасанова