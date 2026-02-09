Школу № 33 в Тамбове за 174 млн рублей отремонтирует липецкий «Стройотдел»

Липецкое ООО «Стройотдел» Александра Кофанова и Александра Иванова стало победителем открытого конкурса и выиграло подряд на капитальный ремонт школы № 33 по адресу: улица Гастелло, 38. МКУ «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» заключило с ним контракт по начальной цене в 174,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Победителю предстоит до 31 июля 2027 года выполнить: ремонт кровли и фасада, полную внутреннюю отделку, модернизацию всех инженерных сетей (электроснабжение, система холодного и горячего водоснабжения, канализация, отопление, вентиляция), установку систем безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, охранная сигнализация) и утилизацию строительного мусора. Гарантийный срок — пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Стройотдел» зарегистрировано в 2010 году в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и собственник 50% — Александр Кофанов. Вторая половина принадлежит Александру Иванову. Выручка за прошлый год составила 1,9 млрд руб., прибыль — 7,2 млн руб.

Одновременно «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» проводил конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта школы № 31 по адресу: Рылеева, 84. Победителем стало тамбовское ООО «Дизайн-строй» Ильи Потеряева.

Юрий Голубь