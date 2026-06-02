Финляндия вдвое увеличит расходы на оборону после 2030 года

В 2030-х годах Финляндия будет тратить на оборону в два раза больше, чем сейчас. Это следует из доклада рабочей группы парламентских партий, представленного министру обороны страны Антти Хяккянену.

«В этом году Финляндия потратит на оборону €7,7 млрд. Потребность вырастет более чем до €14 млрд в 2029 году и останется на уровне €14-15 млрд как минимум до 2036 года», — отметили авторы доклада (цитата по «Интерфаксу»).

Подобный уровень превышает целевой план НАТО, согласно которому прямые оборонные расходы должны составлять не менее 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП). В докладе указано, что долгосрочной и непредсказуемой угрозой для Финляндии останется Россия.

«Для Финляндии сейчас нет военной угрозы, но мы должны быть готовы к тому, что ситуация с безопасностью может быстро измениться»,— заявил председатель рабочей группы Юкка Копра.

В апреле президент США Дональд Трамп назвал нелепыми значительные траты НАТО на оборону под предлогом защиты от российской угрозы. По словам господина Трампа, подобные расходы следует дополнительно проанализировать. В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что к 2028 году инвестиции Европы в оборону превысят аналогичные расходы США в 2025-м. Госпожа фон дер Ляйен отметила, что ЕС нарастил свои оборонные траты после начала российской военной операции на Украине.