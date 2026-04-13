Трамп раскритиковал миллиардные расходы НАТО для защиты от России

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми значительные траты НАТО на оборону под предлогом защиты от российской угрозы. Таким мнением он поделился с журналистами на авиабазе «Эндрюс».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься об этом, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного нелепо»,— сказал господин Трамп. По его словам, подобные расходы следует дополнительно проанализировать.

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что не верит в надежность партнеров США по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода страны из альянса. Одним из поводов для возникших разногласий стало нежелание стран Европы участвовать в открытии Ормузского пролива, заблокированного Ираном в ответ на американскую военную операцию.