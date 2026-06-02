Минтранс рассчитывает на широкое внедрение биометрии в аэропортах России к 2027 году

Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии, если будут технически к этому готовы, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Более масштабное внедрение опции в авиагаванях страны, по его словам, запланировано на 2026-2027 годы.

«Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности»,— отметил господин Никитин в интервью «РИА Новости».

С 1 июня в московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково запустили посадку пассажиров по биометрии на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между двумя городами. Эксперимент действует до 1 апреля 2027 года. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Присоединиться к проекту также планировал московский аэропорт Внуково.