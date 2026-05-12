Подвалы и паркинги в Свердловской области оборудуют под убежища

Губернатор Денис Паслер подписал указ, который вносит изменения в положение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области. Документ утверждает минимальные требования к приспособлению подземных сооружений и других помещений для защиты жителей от поражающих факторов, в том числе от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно новым требованиям в качестве укрытий могут использоваться подвалы, технические подземные помещения, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги, склады, а также помещения без окон между несущими стенами. Продолжительность непрерывного пребывания людей в укрытиях определена в 12 часов. Норматив площади составляет не менее 0,6 кв. м на человека, а в школах и детских садах — 1 кв. м. Высота помещения не должна быть ниже 1,7 м., а радиус сбора укрываемого населения — не должен превышать 1 км.

Для организации необходимых условий пребывания в укрытиях должны быть оборудованы места для сидения, средства первичного пожаротушения, система водоснабжения и электроосвещение.

Для информирования населения в подъездах многоквартирных домов должны быть размещены памятки о действиях при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а на фасадах зданий — указатели направления движения к ближайшим укрытиям.

Организации, на балансе которых находятся такие помещения, обязаны привести их в готовность: освободить от лишнего имущества, при необходимости демонтировать перегородки, проверить двери и запорные устройства, обеспечить защиту от проникновения животных. Также собственники помещений обязаны проинформировать жителей о наличии укрытий и местах хранения ключей.

Полина Бабинцева