Мединский отреагировал на критику его учебника по истории

Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что большая часть критики единого учебника по истории под его авторством связана с «эмоциональным впечатлением избыточных побед». Об этом чиновник сообщил в интервью журналу «Эксперт».

«Да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки»,— рассказал Владимир Мединский.

Глава РВИО не согласился с тем, что описанные в учебнике достижения «избыточны». «Вы хотите, чтобы госучебник создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране? Не дождетесь!» — заявил чиновник. В пример он привел 1990-е годы, когда, по его словам, было принято «посыпать голову пеплом, каяться и учиться передовой западной демократии».

«Но у нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос?» — поинтересовался Владимир Мединский.

Старшеклассники в России начали изучать историю по единым учебникам с 1 сентября 2023 года. С нового учебного года на единую линейку учебников перейдут все российские школьники с 5-го по 11-й класс. ЕГЭ по истории изменят для соответствия новому материалу, сообщал «Ъ» референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

