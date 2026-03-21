ЕГЭ по истории будет изменен для соответствия единому учебнику

ЕГЭ по истории «требует достаточно серьезной перенастройки» для соответствия новой линейке учебников. Об этом в эксклюзивном интервью “Ъ” сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. «Экзамен не поспевает за учебником. Он будет перенастроен. Мы с коллегами из Рособрнадзора этим сейчас занимаемся»,— сказал он.

Владислав Кононов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Кононов, в истории нередки случаи, когда не существует «механического и единственно верного ответа». Он привел пример с датой образования древнерусского государства: «Учителя говорят: "У нас в ЕГЭ правильный ответ — 882 год". Но правильным ответом будет и 860 год, и 862-й. Такова уж наука история: если ты можешь обосновать, почему это именно 862 год,— ты прав». Господин Кононов подчеркнул, что «невозможно только через тестирование замерить глубину не только формального знания, но и понимания истории».

Напомним, о необходимости создать единый школьный учебник истории Владимир Путин заявил в феврале 2013 года. По словам главы государства, преподавание должно проходить «в рамках логики непрерывной российской истории, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Работа над единой государственной линейкой учебников всеобщей истории и истории России активизировалась в январе 2023 года. Уже в 2023/24 учебном году в школы поступили учебники 11-го класса по всеобщей истории и истории России, в 2024/25 учебном году — учебники для 10-го класса. Учебники для 5-го, 6-го и 7-го классов появились в школах в нынешнем 2025/26 учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы поступят учебники для 8–9-х классов.

Александр Черных