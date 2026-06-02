Из больницы выписали всех пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя

Всех подростков, проходивших лечение в Севастополе после обрушения балкона в школе, выписали из больницы. Один подросток остается в Российской детской клинической больнице в Москве, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Находящийся на лечении в столице школьник в сознании, его состояние стабильно. Он «получает всю необходимую медицинскую помощь», уточнил господин Развожаев.

Инцидент произошел 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и три девочки 17 лет. Троих подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело. Пострадавших выпускников освободили от экзаменов.