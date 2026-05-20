Балкон с детьми в школе Севастополя обрушился после капитального ремонта

СКР возбудил уголовное дело после обрушения балкона в севастопольской школе — по факту причинения школьникам травм. По данным губернатора Михаила Развожаева, травмы разной степени тяжести получили девять выпускников. На место выехал руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела, сообщили в Telegram-канале СКР.

Проверку также организовало севастопольское управление прокуратуры. На место происшествия направился прокурор Нахимовского района города.

В СКР отметили, что в школе недавно прошел капитальный ремонт. По информации Telegram-канала Shot, ремонт начали в 2024 году и завершили работы в июне прошлого года. Всего на восстановление здания потратили более 156,5 млн руб., из них 29 тыс. руб. — на ремонт балкона. Утверждается, что подрядчик предоставил пятилетнюю гарантию на работы.

Состояние трех школьников оценивают как тяжелое, остальные получили травмы средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

