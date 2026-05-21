Пострадавших при ЧП в школе Севастополя выпускников освободили от экзаменов

Власти Севастополя решили отменить выпускные экзамены для учеников старших классов, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 в поселке Кача. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

«Задача, чтобы произошедшее несчастье не повлияло на дальнейшие жизненные планы ребят, буду лично заниматься каждым ребенком. Понятно, что сейчас экзамены сдавать, очевидно, невозможно, поэтому по среднему баллу ребята получат аттестаты, дальше нужно будет помочь им поступить в те вузы, в которые они планировали поступать»,— сказал господин Развожаев (цитата по ТАСС).

Инцидент произошел утром 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и трое девочек 17 лет. Трое подростков сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии. Губернатор отметил, что одного из пострадавших перевезут для лечения в Москву. СКР возбудил уголовное дело.