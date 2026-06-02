Росимущество объявило еще один аукцион по продаже ЮГК

Росимущество объявило о проведении нового аукциона по продаже активов «Южуралзолота» (ЮГК). Заявки будут принимать до 9 июня. В ведомстве подчеркнули, что для признания новых торгов состоявшимися будет достаточно участия одного покупателя.

Стартовая цена лота составляет 162 млрд руб. Шаг аукциона — 2% от этой суммы. Участникам требуется подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены (32 млрд руб.). Итоги подведут 10 июня.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. Его обвиняют в незаконной покупке компании с использованием служебного положения. ЮГК пытались продать уже дважды. В первый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести актив. Заявку на участие во вторых торгах, проводившихся в формате голландского аукциона, подало только АО «Русские угли», но ее отклонили из-за проблем с документами.

