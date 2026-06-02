В Кении два человека погибли на протестах против создания карантинного центра по Эболе

Два человека погибли в центральной части Кении во время протестов против создания США карантинного центра для больных вирусом Эбола на военной базе Лайкипия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на организаторов акций и источники в службах безопасности.

Протестующий против создания карантинного центра в Кении

Фото: AP / Andrew Kasuku

Задержание протестующего в Кении

Фото: John Muchucha / Reuters

Тушение пожара в Кении в ходе протестов

Фото: AP / Andrew Kasuku

Протесты в Кении

Фото: John Muchucha / Reuters

Протесты в Кении

Фото: John Muchucha / Reuters

Протесты в Кении

Фото: John Muchucha / Reuters

Обстоятельства смерти участников демонстрации неясны. Представители национальной полиции Кении ситуацию пока не прокомментировали.

Телеканал Citizen сообщал, что сотни человек в городе Наньюки в центральной части Кении поучаствовали в протестах против создания США карантинного центра для американских граждан, которые могли заразиться Эболой в Демократической Республике Конго. Демонстранты разжигали костры, блокировали дорожное движение, бросали камни в сотрудников полиции.

Кроме того, Высокий суд Найроби приостановил реализацию проекта по созданию центра до рассмотрения иска, поданного правозащитными организациями. Истцы указывают на недостаточность общественного обсуждения и возможные риски для системы здравоохранения страны.

В конце мая The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Кению специалистов в области общественного здравоохранения. Они должны были работать в специальном карантинном центре для зараженных Эболой. Центр рассчитан исключительно на граждан США. Для его открытия необходимо одобрение кенийского правительства.

О вспышке Эболы читайте в материале «Бомбы громче разума».

