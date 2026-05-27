WSJ: США намерены создать в Кении медцентр для лечения Эболы

Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Кению специалистов в области общественного здравоохранения. Они будут работать в специальном карантинном центре для людей подвергшихся воздействию вируса лихорадки Эбола, а также заразившихся им. Источники The Wall Street Journal отмечают, что центр будет рассчитан исключительно на граждан США, ожидается одобрение кенийского правительства для его открытия.

По информации источников WSJ, некоторые члены Корпуса офицеров Службы общественного здравоохранения США, подчиняющегося Министерству здравоохранения и социальных служб, получили уведомления о направлении в Кению. Необходимость создания там медцентра объясняется задачей прохождения американскими гражданами карантинных мероприятий без длительной транспортировки в США, как это было во время предыдущих вспышек Эболы.

Администрация Трампа также ужесточила правила поездок из стран, затронутых вспышкой. США заявили о приостановке выдачи виз всем путешественникам, включая законных постоянных жителей, которые находились в Южном Судане, Демократической Республике Конго или Уганде в течение 21 дня до запланированной поездки в США.

В настоящее время в Кении нет известных случаев заболевания лихорадкой Эбола. Основной очаг находится в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 26 мая в ДРК зарегистрировано по меньшей мере 930 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 223 предполагаемых случая смерти, и семь случаев с одним летальным исходом в Уганде.

Влад Никифоров