Politico узнало о планах ЕС ввести санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа

Новые санкции Евросоюза против России могут затронуть нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Также ожидаются санкции против российских судов "теневого флота" и запрет на оказание услуг судам»,— указано в материале. Одно из ключевых предложений по санкциям — фиксация потолка цен на российскую нефть на текущем уровне. Срок действия принятого сейчас потолка цен истекает этим летом.

По данным Politico, под санкции ЕС также может попасть патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее такую меру блокировала Венгрия, однако теперь в стране сменилось правительство, и новые власти могут изменить позицию по этому вопросу.

В конце мая министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил Евросоюзу включить в 21-й пакет санкций против России ЛУКОЙЛ и «Росатом». Страны Евросоюза приняли 20-й пакет антироссийских рестрикций в апреле. Тогда же они утвердили кредит Украине в €90 млрд. Сразу после обнародования санкционного списка в Брюсселе заявили о разработке 21-го пакета ограничений.

