Литва предложила включить ЛУКОЙЛ и «Росатом» в 21-й пакет санкций против России
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил Евросоюзу включить в 21-й пакет санкций против России ЛУКОЙЛ и «Росатом». С таким предложением он выступил на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Лимасоле.
«Литва снова и снова возвращается к предложению ввести санкции против "Росатома" и ЛУКОЙЛа. Мы должны ввести полный запрет на морские перевозки, а также лишить Россию возможности экспортировать калийные удобрения в Европу»,— сказал господин Будрис (цитата по ТАСС).
Страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских санкций в апреле. Тогда же европейские страны утвердили финансирование Украине в €90 млрд. Сразу после обнародования нового санкционного списка в Брюсселе заявили о разработке 21-го пакета санкций.