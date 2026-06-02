Захарова прокомментировала планы Молдавии присоединиться к Румынии

В случае объединения Румыния «поглотит» Молдавию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который выступил за объединение республики с Румынией.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов»,— сказала «РИА Новости» госпожа Захарова.

Возможность объединения с Румынией поддерживает президент Молдавии Мария Санду, хотя в январе этого года она признала, что в стране не так много людей, которые бы одобрили эту идею. В декабре 2025-го молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — 29%.

