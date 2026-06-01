Глава МИД Молдавии выступил за объединение страны с Румынией

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой проголосовал бы за объединение республики с Румынией на возможном референдуме. Об этом он заявил в эфире радиостанции Vocea Basarabiei. Глава МИД заявил, что эта тема не должна быть табуированной в публичном пространстве и что властям необходимо вести диалог с гражданами «в той мере, в какой перспектива объединения могла бы стать реалистичной».

«Унионистское течение существовало и существует в Республике Молдова. И это естественно, учитывая наше историческое прошлое. Эта дискуссия — в контексте безопасности, в котором мы находимся, а также в контексте вступления в ЕС — исходит в том числе и от граждан»,— сказал министр.

Господин Попшой также подчеркнул, что обсуждать конкретные шаги по объединению стран можно будет только тогда, когда появится значительная поддержка в этой идеи в обоих государствах. Он также отметил, что сейчас стратегическим приоритетом Республики Молдова остается европейская интеграция.

Заявления молдавских официальных лиц о возможном объединении с Румынией или поддержке этой идеи звучат не в первый раз. За объединение в том выступает президент Молдавии Мария Санду, хотя в январе этого года она признавала, что в стране не так много людей, которые бы поддерживали эту идею. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.

