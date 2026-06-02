Кандидат на пост генсека ООН Бачелет вскоре посетит Россию

Кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время посетит Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее»,— отметил господин Алимов в комментарии «РИА Новости».

Дипломат также напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров принимает всех кандидатов на пост генсека всемирной организации. Россию ранее уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.

Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша на посту истекает 31 декабря. Выборы следующего председателя организации пройдут в июне. На эту должность претендуют Мишель Бачелет, Ребека Гринспан, Рафаэль Гросси и бывший президент Сенегала Маки Саль.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в апреле говорил, что Россия с положительной стороны знает гендиректора Международного агентства по атомной энергии, который выдвигается на пост генсека ООН. По словам господина Пескова, стороны будут вести «весьма сложные консультации» по этому вопросу.

