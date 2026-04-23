ООН предложили четыре пути

Процесс выборов генерального секретаря ООН приближается к решающей фазе. 21 и 22 апреля, выступая в штаб-квартире всемирной организации, четыре претендента на этот пост представили свои программы и ответили на множество вопросов. Россия, по всей видимости, со своими предпочтениями уже определилась: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве «с очень хорошей стороны» знают Рафаэля Гросси, который с 2019 года занимает пост гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сам Гросси в ходе слушаний заявил о необходимости быть беспристрастным и указал в качестве примера на свое взаимодействие с Россией и Украиной.

Главным кандидатом на пост нового генерального секретаря ООН считается нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Matthias Schrader / AP Главным кандидатом на пост нового генерального секретаря ООН считается нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Три часа выступления и ответов на вопросы — именно такое испытание должен был выдержать каждый из кандидатов на пост генсека ООН. Их четверо: Рафаэль Гросси, Ребека Гринспан, Мишель Бачелет и Маки Салл.

Первой 21 апреля выступила бывший президент Чили и экс-глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет. В своей речи она сосредоточилась на необходимости «срочно восстановить доверие к миру и к институтам, на которых основано международное право». Бачелет также отметила, что на протяжении почти 20 лет госслужбы сочетала защиту прав человека с реалистичным и практическим стилем руководства. И сегодня мир, по ее словам, требует именно такого баланса.

Не все так оценивают предыдущую работу Бачелет. И главное, что среди скептиков — Россия, Китай и США, которые вместе с остальными постоянными членами Совбеза ООН (Францией и Великобританией) обладают правом вето.

В Пекине не забыли доклад по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который Бачелет готовила на посту главы Управления ООН по правам человека. В Москве — о высказываниях Бачелет после начала СВО (МИД РФ критиковал тогдашнюю чиновницу ООН за «политизированность и однобокость» при оценке ситуации на Украине, а также за отсутствие должной реакции на русофобию в странах Запада). А администрации Дональда Трампа не по нраву критика кандидатом политики Израиля.

Аутсайдером можно считать и бывшего президента Сенегала Маки Салла, который выступил последним поздно вечером 22 апреля по московскому времени. В ООН при выборе генсеков действует негласное правило региональной ротации, и сейчас пришло время Латинской Америки. Маки Салл тем временем представляет Африку. Не менее важно и то, что слово «представляет» в данном случае — это преувеличение: два десятка из 55 стран Африканского союза, включая Сенегал и Нигерию, отказались одобрить его кандидатуру в качестве единого представителя континента. Например, новые сенегальские власти решили всячески дистанцироваться от экс-президента, правившего до апреля 2024 года, возлагая на него ответственность за экономические трудности страны. У российских властей претензий к Маки Саллу, вероятно, нет: будучи президентом, он и приезжал в Россию, встречался и созванивался с Владимиром Путиным по телефону.

Отношение РФ к третьему кандидату — главе ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребеке Гринспан — можно назвать нейтрально-позитивным. В 2022 году она была одним из ключевых участников переговоров по зерновой сделке (Черноморской инициативе). В частности, Гринспан непосредственно курировала реализацию положений Меморандума между Россией и ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

МИД РФ характеризовал ее работу и усилия ее команды в рамках этого взаимодействия как конструктивные. В ходе слушаний Гринспан пообещала работать над достижением «справедливого и прочного мира» на Украине.

7 апреля за две недели до своего появления в штаб-квартире ООН Ребека Гринспан посетила Москву. Как рассказали в МИД РФ, на встрече с Сергеем Лавровым гостья «представила свою предвыборную программу с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала». Министр, в свою очередь, «довел до собеседницы позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ооновский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям».

А вот заявления о четвертом претенденте — гендиректоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси — выдержаны в другой тональности. «Мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси,— сказал 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— По делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне находятся вопросы, которые касаются МАГАТЭ, в том числе и в контексте войны в Иране».

В последний раз Рафаэль Гросси посещал Россию в середине марта. В интервью “Ъ” тогда он рассказал, например, о том, что у агентства сложились с представителями «Росатома» «отличные рабочие отношения, партнерство, основанное на дружбе и взаимопонимании» (см. “Ъ” от 16 марта). Кроме того, отвечая на вопрос о выдвижении на пост генсека всемирной организации, Рафаэль Гросси отметил: «ООН была призвана стать гарантией того, что подобное (Второй мировой войне.— “Ъ”) никогда не повторится. Но сегодня мы видим все больше конфронтации, напряженности, войн. И это приоритетный вопрос, которым при всем понимании важности многих других проблем — а ООН занимается огромным количеством разных тем — нужно заняться первым делом».

В ходе слушаний в штаб-квартире ООН Рафаэль Гросси уделил особое внимание такому принципу, как «беспристрастность». Нужно, дал понять он, не «читать кому-либо нотации», а «защищать устав, сохранять международный мир и безопасность и делать это эффективно». «И у меня есть примеры в этом отношении — когда речь идет о России, Украине, когда речь идет о Ближнем Востоке и так далее»,— сказал Гросси, имея в виду свою работу на посту главы МАГАТЭ.

Решающая стадия процесса выборов начнется в июле, когда члены Совбеза начнут серию голосований по этому вопросу. Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

Кто бы ни стал новым генсеком ООН, он столкнется с едва ли не самым серьезным кризисом в истории организации. Первая проблема — паралич при принятии решений: Совбез ООН уже несколько лет не может нормально функционировать из-за активного применения постоянными членами права вето. Второй остроактуальный вопрос — финансирование. США, которые обеспечивают 22% регулярного бюджета ООН, не выполняют свои обязательства. К началу 2026 года общая задолженность Вашингтона перед организацией превысила $4,5 млрд. 30 января этого года Антониу Гутерриш разослал странам-членам тревожное письмо, в котором сообщил о риске «неминуемого финансового краха» организации.

Николай Амелин