ООН предложили четыре пути

Кандидаты в генсеки Организации Объединенных Наций представили свои программы

Процесс выборов генерального секретаря ООН приближается к решающей фазе. 21 и 22 апреля, выступая в штаб-квартире всемирной организации, четыре претендента на этот пост представили свои программы и ответили на множество вопросов. Россия, по всей видимости, со своими предпочтениями уже определилась: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве «с очень хорошей стороны» знают Рафаэля Гросси, который с 2019 года занимает пост гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сам Гросси в ходе слушаний заявил о необходимости быть беспристрастным и указал в качестве примера на свое взаимодействие с Россией и Украиной.

Главным кандидатом на пост нового генерального секретаря ООН считается нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Главным кандидатом на пост нового генерального секретаря ООН считается нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Matthias Schrader / AP

Главным кандидатом на пост нового генерального секретаря ООН считается нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Matthias Schrader / AP

Три часа выступления и ответов на вопросы — именно такое испытание должен был выдержать каждый из кандидатов на пост генсека ООН. Их четверо: Рафаэль Гросси, Ребека Гринспан, Мишель Бачелет и Маки Салл.

Первой 21 апреля выступила бывший президент Чили и экс-глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет. В своей речи она сосредоточилась на необходимости «срочно восстановить доверие к миру и к институтам, на которых основано международное право». Бачелет также отметила, что на протяжении почти 20 лет госслужбы сочетала защиту прав человека с реалистичным и практическим стилем руководства. И сегодня мир, по ее словам, требует именно такого баланса.

Не все так оценивают предыдущую работу Бачелет. И главное, что среди скептиков — Россия, Китай и США, которые вместе с остальными постоянными членами Совбеза ООН (Францией и Великобританией) обладают правом вето.

В Пекине не забыли доклад по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который Бачелет готовила на посту главы Управления ООН по правам человека. В Москве — о высказываниях Бачелет после начала СВО (МИД РФ критиковал тогдашнюю чиновницу ООН за «политизированность и однобокость» при оценке ситуации на Украине, а также за отсутствие должной реакции на русофобию в странах Запада). А администрации Дональда Трампа не по нраву критика кандидатом политики Израиля.

Аутсайдером можно считать и бывшего президента Сенегала Маки Салла, который выступил последним поздно вечером 22 апреля по московскому времени. В ООН при выборе генсеков действует негласное правило региональной ротации, и сейчас пришло время Латинской Америки. Маки Салл тем временем представляет Африку. Не менее важно и то, что слово «представляет» в данном случае — это преувеличение: два десятка из 55 стран Африканского союза, включая Сенегал и Нигерию, отказались одобрить его кандидатуру в качестве единого представителя континента. Например, новые сенегальские власти решили всячески дистанцироваться от экс-президента, правившего до апреля 2024 года, возлагая на него ответственность за экономические трудности страны. У российских властей претензий к Маки Саллу, вероятно, нет: будучи президентом, он и приезжал в Россию, встречался и созванивался с Владимиром Путиным по телефону.

Отношение РФ к третьему кандидату — главе ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребеке Гринспан — можно назвать нейтрально-позитивным. В 2022 году она была одним из ключевых участников переговоров по зерновой сделке (Черноморской инициативе). В частности, Гринспан непосредственно курировала реализацию положений Меморандума между Россией и ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

МИД РФ характеризовал ее работу и усилия ее команды в рамках этого взаимодействия как конструктивные. В ходе слушаний Гринспан пообещала работать над достижением «справедливого и прочного мира» на Украине.

7 апреля за две недели до своего появления в штаб-квартире ООН Ребека Гринспан посетила Москву. Как рассказали в МИД РФ, на встрече с Сергеем Лавровым гостья «представила свою предвыборную программу с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала». Министр, в свою очередь, «довел до собеседницы позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ооновский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям».

А вот заявления о четвертом претенденте — гендиректоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси — выдержаны в другой тональности. «Мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси,— сказал 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— По делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне находятся вопросы, которые касаются МАГАТЭ, в том числе и в контексте войны в Иране».

В последний раз Рафаэль Гросси посещал Россию в середине марта. В интервью “Ъ” тогда он рассказал, например, о том, что у агентства сложились с представителями «Росатома» «отличные рабочие отношения, партнерство, основанное на дружбе и взаимопонимании» (см. “Ъ” от 16 марта). Кроме того, отвечая на вопрос о выдвижении на пост генсека всемирной организации, Рафаэль Гросси отметил: «ООН была призвана стать гарантией того, что подобное (Второй мировой войне.— “Ъ”) никогда не повторится. Но сегодня мы видим все больше конфронтации, напряженности, войн. И это приоритетный вопрос, которым при всем понимании важности многих других проблем — а ООН занимается огромным количеством разных тем — нужно заняться первым делом».

В ходе слушаний в штаб-квартире ООН Рафаэль Гросси уделил особое внимание такому принципу, как «беспристрастность». Нужно, дал понять он, не «читать кому-либо нотации», а «защищать устав, сохранять международный мир и безопасность и делать это эффективно». «И у меня есть примеры в этом отношении — когда речь идет о России, Украине, когда речь идет о Ближнем Востоке и так далее»,— сказал Гросси, имея в виду свою работу на посту главы МАГАТЭ.

Решающая стадия процесса выборов начнется в июле, когда члены Совбеза начнут серию голосований по этому вопросу. Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

Кто бы ни стал новым генсеком ООН, он столкнется с едва ли не самым серьезным кризисом в истории организации. Первая проблема — паралич при принятии решений: Совбез ООН уже несколько лет не может нормально функционировать из-за активного применения постоянными членами права вето. Второй остроактуальный вопрос — финансирование. США, которые обеспечивают 22% регулярного бюджета ООН, не выполняют свои обязательства. К началу 2026 года общая задолженность Вашингтона перед организацией превысила $4,5 млрд. 30 января этого года Антониу Гутерриш разослал странам-членам тревожное письмо, в котором сообщил о риске «неминуемого финансового краха» организации.

Николай Амелин

&lt;b> Глэдвин Джебб, 1945–1946&lt;/b>&lt;br> Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Глэдвин Джебб, 1945–1946
Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Фото: INTERCONTINENTALE / AFP

&lt;b> Трюгве Ли, 1946–1952&lt;/b> &lt;br>Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Трюгве Ли, 1946–1952
Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Фото: AFP

&lt;b>Даг Хаммаршельд, 1953–1961&lt;/b>&lt;br> Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Даг Хаммаршельд, 1953–1961
Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Фото: AP / File

&lt;b>У Тан, 1961–1971&lt;/b>&lt;br> В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

У Тан, 1961–1971
В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

Фото: AP

&lt;b>Курт Вальдхайм, 1972–1981&lt;/b>&lt;br> В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Курт Вальдхайм, 1972–1981
В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Фото: Max Nash / AP

&lt;b>Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991&lt;/b>&lt;br> До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991
До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Фото: Mark CARDWELL / AFP

&lt;b>Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996&lt;/b>&lt;br> На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996
На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Фото: Reuters / / Reuters

&lt;b>Кофи Аннан, 1997–2006&lt;/b>&lt;br> Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Кофи Аннан, 1997–2006
Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Пан Ги Мун, 2007–2016&lt;/b>&lt;br> Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Пан Ги Мун, 2007–2016
Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

&lt;b>Антониу Гутерриш, с 2017 года&lt;/b>&lt;br> Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Антониу Гутерриш, с 2017 года
Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Глэдвин Джебб, 1945–1946
Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Фото: INTERCONTINENTALE / AFP

Трюгве Ли, 1946–1952
Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Фото: AFP

Даг Хаммаршельд, 1953–1961
Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Фото: AP / File

У Тан, 1961–1971
В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

Фото: AP

Курт Вальдхайм, 1972–1981
В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Фото: Max Nash / AP

Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991
До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Фото: Mark CARDWELL / AFP

Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996
На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Фото: Reuters / / Reuters

Кофи Аннан, 1997–2006
Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пан Ги Мун, 2007–2016
Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Антониу Гутерриш, с 2017 года
Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

