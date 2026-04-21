Песков: Россия с хорошей стороны знает кандидата на пост генсека ООН Гросси

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия с очень хорошей стороны знает гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который выдвигается на пост генсека ООН. По словам представителя Кремля, стороны будут вести «весьма сложные консультации» по этому вопросу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна. Мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси»,— сказал Дмитрий Песков. «По делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне вопросы, которые касаются МАГАТЭ, в том числе и в контексте войны в Иране»,— добавил он.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша, который занимает этот пост с 2017 года, истекают 31 декабря. Выборы следующего председателя организации пройдут в июне, на эту должность помимо Гросси претендуют экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и бывший президент Сенегала Маки Саль.

21 апреля начинаются публичные слушания, во время которых кандидаты будут представлять свою программу. В интервью «Ъ» Рафаэль Гросси, бывший посол Аргентины в Австрии, Словении и Словакии, говорил, что генсек ООН «должен обладать глубоким пониманием интересов государств и конфликтов между ними — причем с самых разных точек зрения». Он заверил, что его опыт работы в МАГАТЭ, которое он возглавляет с 2019 года, позволит ему повысить эффективность ООН.

Лусине Баласян